На Черкащині жорстоко вбили 17-річного хлопця: що відомо

На Черкащині жорстоко вбили 17-річного хлопця. Поліція вже затримала двох підозрюваних.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

Мати просить про допомогу

Як написала мати загиблого, родина переїхала до села Набутів Черкаської області з Краматорська. Чоловік пішов служити до лав ЗСУ. У ніч з 3 на 4 квітня син пішов гуляти і більше додому не повернувся. Наступного дня мати повідомили, що сина більше немає в живих.

"Я боюся що моя справа може бути не розкритою і забутою, а винні не понесуть покарання. Тому звертаюся до кожного з вас! Підкажіть, будь ласка, контакти людей, органів, організацій телепрограм, які надали б справі розголосу і допомогли правосуддю", – поділилася вона.

Жінка просить максимального поширення й розголосу. Вона буде вдячна за будь-яку інформацію і пораду за номером телефону: +380509605439 (Редько Валентина Олександрівна).

Підозрюваним загрожує довічне

За повідомленням поліції, в одному із сіл Черкаського району правоохоронці в полі виявили тіло 17-річного хлопця, яке засипали землею. Суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у жорстокому вбивстві неповнолітнього. Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

"В умисному вбивстві, ч. 2 ст. 115 КК України, підозрюють двох місцевих мешканців, 18 та 20 років. За скоєне підозрюваним загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі", – підсумували правоохоронці.

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