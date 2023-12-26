На Дніпропетровщині зіткнулося 6 авто: що відомо про постраждалих

Вранці 26 грудня за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади, що на Дніпропетровщині, зіткнулося 6 транспортних засобів. Постраждало 6 осіб.

Про це повідомляє ДСНС.

За даними відомства, троє постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. Крім цього, рятувальники здійснили комплекс заходів, щоб запобігти виникненню пожежі.

Людей вчергове закликали бути уважними й обережними на дорозі, дотримуючись ПДР.

Нагадаємо, в Одеській області водій на смерть збив двох жінок.

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