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На Дніпропетровщині зіткнулося 6 авто: що відомо про постраждалих

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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На Дніпропетровщині зіткнулося 6 авто: що відомо про постраждалих

ДТП на Дніпропетровщині

Обставини події встановлюють працівники Національної поліції.

Вранці 26 грудня за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади, що на Дніпропетровщині, зіткнулося 6 транспортних засобів. Постраждало 6 осіб.

Про це повідомляє ДСНС.

За даними відомства, троє постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. Крім цього, рятувальники здійснили комплекс заходів, щоб запобігти виникненню пожежі.

Людей вчергове закликали бути уважними й обережними на дорозі, дотримуючись ПДР.

Нагадаємо, в Одеській області водій на смерть збив двох жінок.

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Дата публікації
Перегляди
380
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