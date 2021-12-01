На Донеччині під час сесії помічник нардепа відлупцював депутата

На Донеччині під час сесії помічник нардепа відлупцював депутата

Депутат міської ради отримав численні тілесні ушкодження.

У Донецькій області на сесії Селидівської міської ради помічник народного депутата побив місцевого депутата. Помічнику нардепа повідомлено про підозру в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що конфлікт трапився ще 26 листопада 2021 року. В той день 32-річний помічник народного депутата, працюючи на громадських засадах, під час проведення чергової сесії у ході конфлікту вдарив депутата Селидівської міської ради кулаком в обличчя. Внаслідок побиття 38-річний потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та три переломи кісток черепу.

Чому у чоловіків виник конфлік - не повідомляється. Наразі проводяться необхідні слідчі дії та призначено відповідні судові експертизи.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу", обраний до ВР на мажоритарному окрузі у Миколаївської області, Ігор Негулевський публічно вилаявся за трибуною парламенту. Негулевський почав свій виступ зі слів: "б**ть йо**на.

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