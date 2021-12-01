В Донецкой области во время сессии помощник нардепа избил депутата

В Донецкой области во время сессии помощник нардепа избил депутата

Депутат городского совета получил многочисленные телесные повреждения.

В Донецкой области на сессии Селидовского городского совета помощник народного депутата избил местного депутата. Помощник нардепа сообщили о подозрении в умышленном средней тяжести телесном повреждении.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что конфликт произошел еще 26 ноября 2021 года. В тот день 32-летний помощник народного депутата, работая на общественных началах, во время проведения очередной сессии в ходе конфликта ударил депутата Селидовского городского совета кулаком в лицо. В результате избиения 38-летний пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и три перелома костей черепа.

Почему у мужчин возник конфликт – не сообщается. Проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие судебные экспертизы.

Напомним, нардеп от "Слуги народа", избранный в ВР в мажоритарном округе в Николаевской области, Игорь Негулевский публично выругался за трибуной парламента. Негулевский начал свое выступление со слов: "б**ть йо**на.

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