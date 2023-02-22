На Харківщині працівник лісгоспу підірвався на міні

Мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою, кажуть в ОВА.

В Ізюмі Харківської області 55-річний чоловік підірвався на міні "Пелюстка". Його госпіталізували.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубова в Telegram.

"Мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Сьогодні в Ізюмі цивільний чоловік 55 років наступив на міну "Пелюстка", - йдеться у опвідомленні.

Чоловіка госпіталізували з вибуховим пораненням. Наразі медики надають йому допомогу. Чоловік - працівник лісового господарства.

Очільник Харківщини закликав місцевих жителів у разі виявлення підозрілого предмета не чіпати його та повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію.

У четвер, 26 січня, в Ізюмському районі на Харківщині невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років, їх госпіталізували.

Читайте також: