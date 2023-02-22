На Харківщині працівник лісгоспу підірвався на міні

Мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою, кажуть в ОВА.
В Ізюмі Харківської області 55-річний чоловік підірвався на міні "Пелюстка". Його госпіталізували.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубова в Telegram.
"Мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Сьогодні в Ізюмі цивільний чоловік 55 років наступив на міну "Пелюстка", - йдеться у опвідомленні.
Чоловіка госпіталізували з вибуховим пораненням. Наразі медики надають йому допомогу. Чоловік - працівник лісового господарства.
Очільник Харківщини закликав місцевих жителів у разі виявлення підозрілого предмета не чіпати його та повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію.
У четвер, 26 січня, в Ізюмському районі на Харківщині невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років, їх госпіталізували.
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