На Харьковщине работник лесхоза подорвался на мине

Минная опасность в Харьковской области остается очень высокой, говорят в ОВА.

В Изюме Харьковской области 55-летний мужчина взорвался на мине "Лепесток". Его госпитализировали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубова в Telegram.

"Минная опасность на Харьковщине остается очень высокой. Сегодня в Изюме гражданский мужчина 55 лет наступил на мину "Лепесток", — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали с взрывным ранением. В настоящее время медики оказывают ему помощь. Мужчина — работник лесного хозяйства.

Глава Харьковской области призвал местных жителей в случае обнаружения подозрительного предмета не трогать его и сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию.

В четверг, 26 января, в Изюмском районе Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве в поле взорвались двое мужчин 40 и 35 лет, их госпитализировали.

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