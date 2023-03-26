На Харківщині виявили тіла загиблих унаслідок агресії РФ

24 березня правоохоронці провели огляд місця події та вилучили тіла, які направили на судово-медичну експертизу з метою їх ідентифікації та встановлення причини смерті.

Про це пише відділ комунікації поліції Харківської області.

Попередньо, мешканці села Сулигівка Ізюмського району померли весною 2022 року під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше Україна повернула тіла 83 загиблих військових. Передавання тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

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