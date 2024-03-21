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На Хмельниччині водій на смерть збив 8-річну дитину

На Хмельниччині водій на смерть збив 8-річну дитину

На місці ДТП / Фото: Національна поліція Хмельницької області

Дівчинка померла у лікарні.

У селі Віньківці Хмельницького району сталася смертельна ДТП. Унаслідок наїзду автівки померла 8-річна дівчинка. 

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

"36-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "ВАЗ 2107", скоїв наїзд на 8-річну дівчинку. Потерпілу госпіталізували до місцевої лікарні, де від отриманих травм вона померла", – зазначили у відомстві.

Поліцейські затримали водія й відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що на Львівщині водій позашляховика Jeep Cherokee на смерть збив 13-річного хлопця.

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