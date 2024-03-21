На Хмельнитчине водитель насмерть сбил 8-летнего ребенка

В селе Виньковцы Хмельницкого района произошло смертельное ДТП. В результате наезда автомобиля умерла 8-летняя девочка.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

"36-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ 2107", совершил наезд на 8-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где от полученных травм она скончалась", — отметили в ведомстве.

Полицейские задержали водителя и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что на Львовщине водитель внедорожника Jeep Cherokee насмерть сбил 13-летнего парня.

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