На Миколаївщині спробу атаки дрона-камікадзе присічено силами ППО

Продовжуючи обстріли ракетно-артилерійським та мінометним озброєнням українських позицій та тилових районів з мирними мешканцями, ворог застосовує і авіацію, і дрони-камікадзе.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотних шпигунів. Один з них був знищений при виконанні завдань в Бериславському районі Херсонщини.

Знов потерпала від важкої артилерії Нікопольщина. З десяток снарядів, випущених по Мирівській та Марганецькій громадах пошкодили кілька приватних обійсть. Втрат серед цивільного населення немає.

На Миколаївщині спробу чергової атаки дрона-камікадзе типу «Шахід-136» присічено силами протиповітряної оборони. Дрон знищено у повітрі над відкритою місцевістю. Без руйнувань та людських втрат.

Нагадаємо, що в Одесі пролунала серія вибухів. Російські окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе.

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