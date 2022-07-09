Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Одещині двоє керівників медзакладу привласнили 3,5 млн "ковідних" гривень

Дата публікації
Перегляди
322
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Одещині двоє керівників медзакладу привласнили 3,5 млн "ковідних" гривень

Фото: pixabay.com

В Одесі будуть судити двох керівників комунального медзакладу облради, яких підозрюють у розтраті 3,5 млн гривень, виділених на боротьбу з COVID-19.

Обоє чоловіків спричиненили державному бюджету матеріальні збитки в особливо великих розмірах. Їх обох відсторонили від займаних посад.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що один із заступників виконував обов’язки керівника медзакладу. Торік у квітні  без проведення тендер він уклав угоду з постачальником про закупівлю для медиків респіраторних масок. Втім, ціна такої купівлі була завищена на понад 80%. Такким чином було переплачено понад два мільйони гривень.

Інший заступник, виконуючи обов’язки керівника медичного підприємства, діяв за такою ж з схемою. У червні 2021-го він уклав угоду з постачальником про закупівлю оглядових рукавичок. Ціна була більша у понад 2,5 рази. Переплата  склала понад 1,5 млн гривень.

Якщо провину чиновників доведуть, то підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, в Одесі оголосили підозру чиновнику з Управління капітального будівництва міської ради. Зазначається, що йдеться про неналежне виконання чиновником своїх посадових обов’язків. Службова недбалість з його боку призвела до втрати містом понад двох мільйонів гривень.

Читайте також:

Втрати російської армії на 8 липня: найбільше ворогів знищено на Краматорському напрямку

Втрати російської армії на 8 липня: найбільше ворогів знищено на Краматорському напрямку

 

Наступна публікація