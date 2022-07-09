Спіткала доля Суперкубка: в Україні відмовилися проводити ще один футбольний турнір

Кубок України з футболу-2022/23 не буде розігруватися через повномасштабне вторгнення російських окупантів на українські території.

Про це повідомив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий. Раніше стало відомо, що матч за Суперкубок України-2022 також буде скасовано.

"Проведення матчу за Суперкубок України не планується. Ми ухвалили рішення скасувати наступного сезону цей матч. Кубок України теж не розігруватиметься", - сказав Дикий у коментарі Футбол NEWS.

Кубок та Суперкубок України з футболу не розігруватимуть вперше в історії від моменту заснування турнірів. Чинним володарем Суперкубка є донецький "Шахтар", який минулого року розбив київське "Динамо" з рахунком 3:0. Чинним володарем Кубка є "Динамо", яке мінімально обіграло "Зорю" (1:0) в сезоні-2020/21.

Зазначимо, що останній розіграш Кубка України було зупинено через війну на стадії чвертьфіналу. Матчі цієї стадії так і не відбулися.

Сезон УПЛ-2021/22 був завершений достроково без визначення чемпіона та призерів. Розподіл місць в єврокубках відбувся згідно з турнірною таблицею станом на 24 лютого.

Новий сезон в УПЛ повинен стартувати 23 серпня. У ньому зіграють 16 команд. Офіційно формат, міста та дати проведення наступного розіграшу національної першості ще не затверджено.

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