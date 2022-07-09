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Погода зіпсується: завтра Україну накриють грозові дощі

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Погода зіпсується: завтра Україну накриють грозові дощі

Фото: pixabay.com

Завтра, 10 липня, українцям слід чекати на дощі, грозу та поривчастий вітер.

Переважатиме комфортна температура повітря.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Телеграм.

"Неділя в Україні буде з атмосферними фронтами та, відповідно, дощами. Дощі супроводжуватимуться грозами, а при грозах можливі град і сильніший вітер. У денні години смуга від Житомирщини, Київщини, через Вінницьку область до Одеської - найменша вірогідність дощів, більше сонця", - зазначила вона.

За словами Діденко, найближчим часом в Україні переважатиме прохолодна погода. Проте у другій половині наступного тижня температура повітря знову підніметься.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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