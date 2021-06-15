На одеських пляжах не рекомендують купатися: що сталося

Фахівці рекомендують утриматися від морського купання, аби не підчепити інфекцій.

На одеських пляжах тимчасово не рекомендують купатися через небезпеку інфекцій.

Про це повідомили в управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

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В Одесі 12-13 червня були зливи, а тому велика кількість поверхневих вод акваторію міських пляжів. Фахівці рекомендують утриматися від морського купання, аби не підчепити інфекції, які передаються через воду. Зокрема, йдеться про холеру, тиф, дизентерію, бруцельоз, сальмонельоз.

"Це необхідно, щоб не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Одесі пдготовку до купального сезону почали у травні: корпективи внесла погода. Холодний травень відтермінував ці роботи майже на два тижні. Крім того, підготовку до сезону загальмувала відсутність грошей, бо минулорічний сезон був провальним через карантин.

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