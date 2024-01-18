На Полтавщині легковик зіткнувся з фурою: загинула жінка

Біля села Липове Полтавської області сталася аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля. У ДТП загинула жінка.

Про це "Суспільному" розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Зазначається, що ДТП сталося пізно ввечері 17 січня. Зіткнулися автомобілі "Toyota Rav4", за кермом якого був чоловік 1960-го року народження, та вантажівки "Daf". Пасажирка легковика 1964-го року народження загинула на місці.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого". Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Пасажирка легковика загинула на місці.

Як повідомлялося, у Києві мікроавтобус влетів у вантажівку. Внаслідок аварії керманич мікроавтобусу отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці події.

Читайте також: