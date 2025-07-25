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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
288
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1 хв

На Полтавщині вантажний поїзд розчавив 2-річну дитину

Правоохоронці з’ясовують всі причини та обставини трагедії. Деталей поки що немає.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поїзд переїхав дитину

Поїзд переїхав дитину / © pixabay.com

У селі Бутенки Кобеляцької громади вантажний поїзд смертельно травмував дворічну дитину.

Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

Правоохоронці з’ясовують обставини та причини трагедії. Наразі деталей немає.

Нагадаємо, на Київщині дівчина в навушниках загинула під поїздом.

А у Сумській області літня жінка опинилася під колесами поїзда. Вона померла на місці через отримані травми.

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