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На Полтавщині вантажний поїзд розчавив 2-річну дитину
Правоохоронці з’ясовують всі причини та обставини трагедії. Деталей поки що немає.
У селі Бутенки Кобеляцької громади вантажний поїзд смертельно травмував дворічну дитину.
Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.
Правоохоронці з’ясовують обставини та причини трагедії. Наразі деталей немає.
Нагадаємо, на Київщині дівчина в навушниках загинула під поїздом.
А у Сумській області літня жінка опинилася під колесами поїзда. Вона померла на місці через отримані травми.