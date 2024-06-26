На Сумщині пролунало 109 вибухів

Ворог продовжує атакувати регіон.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 25 червня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (21 вибух).
- Есманьська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (12 вибухів), артилерії (33 вибухи).
- Шалигинська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади та здійснив обстріл з крупнокаліберного кулемета.
- Великописарівська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (13 вибухів).
- Хотінська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
- Миропільська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади.
Нагадаємо, що російські окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54.
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