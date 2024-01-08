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На Сумщині пролунало 115 вибухів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині пролунало 115 вибухів

Ворог продовжує знищувати Сумську область / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів громад та населених пунктів Сумської області.

Стало відомо про ситуацію в Сумській області станом на 21.00 7 січня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Зафіксовано 115 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Кролевецька, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська громади. 

  • Есманська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух) та зі ствольної артилерії (1 вибух). 
  • Білопільська громада: здійснено обстріл з FPV-дрону (1 вибух), артобстріли (8 вибухів) та мінометні обстріли (18 вибухів). 
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з FPV-дрону (1 вибух), артилерійські обстріли (12 вибухів),  обстріли з РСЗВ (15 вибухів)та мінометів (3 вибухи). 
  • Хотінська громада:  був артобстріл з САУ (7 вибухів) та обстріли з міномету (12 вибухів). 
  • Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з міномету (5 вибухів). 
  • Шалигинська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади. 
  • Новослобідська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів). 
  • Кролевецька громада: відбувся ракетний удар (1 вибух) та атака 2 БпЛА типу «Шахід» (2 вибухи) по приватному сектору м.Кролевець. Зазнали пошкоджень 23 приватних домоволодіння, вуличні електромережі.  
  • Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з міномету (15 вибухів).

Нагадаємо, в ОВА показали наслідки "прильоту" по гуртожитку у Дніпру після атаки "Шахедами" (фото).

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Дата публікації
Перегляди
1175
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