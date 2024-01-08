На Сумщині пролунало 115 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів громад та населених пунктів Сумської області.
Стало відомо про ситуацію в Сумській області станом на 21.00 7 січня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Зафіксовано 115 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Кролевецька, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська громади.
- Есманська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух) та зі ствольної артилерії (1 вибух).
- Білопільська громада: здійснено обстріл з FPV-дрону (1 вибух), артобстріли (8 вибухів) та мінометні обстріли (18 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з FPV-дрону (1 вибух), артилерійські обстріли (12 вибухів), обстріли з РСЗВ (15 вибухів)та мінометів (3 вибухи).
- Хотінська громада: був артобстріл з САУ (7 вибухів) та обстріли з міномету (12 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з міномету (5 вибухів).
- Шалигинська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади.
- Новослобідська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів).
- Кролевецька громада: відбувся ракетний удар (1 вибух) та атака 2 БпЛА типу «Шахід» (2 вибухи) по приватному сектору м.Кролевець. Зазнали пошкоджень 23 приватних домоволодіння, вуличні електромережі.
- Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з міномету (15 вибухів).
Нагадаємо, в ОВА показали наслідки "прильоту" по гуртожитку у Дніпру після атаки "Шахедами" (фото).
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