В Сумской области прозвучало 115 взрывов

В течение дня россияне совершили 26 обстрелов громад и населенных пунктов Сумской области.

Стало известно о ситуации в Сумской области по состоянию на 21:00 7 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

Зафиксировано 115 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Кролевецкая, Шалыгинская, Эсманская, Зноб-Новгородская громады.

Эсманская громада: враг бил из минометов (1 взрыв) и из ствольной артиллерии (1 взрыв).

Белопольская громада: осуществлен обстрел из FPV-дрона (1 взрыв), артобстрелы (8 взрывов) и минометные обстрелы (18 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксирован обстрел из FPV-дрона (1 взрыв), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), обстрелы из РСЗО (15 взрывов) и минометов (3 взрыва).

Хотинская громада: был артобстрел из САУ (7 взрывов) и обстрелы из миномета (12 взрывов).

Также читайте Оккупанты ударили ракетой и дронами по городу на Сумщине – что известно

Зноб-новгородская громада: россияне ударили из миномета (5 взрывов).

Шалыгинская громада: 1 мину сбросил враг на территорию общины.

Новослободская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).

Кролевецкая громада: произошел ракетный удар (1 взрыв) и атака 2 БпЛА типа «Шахид» (2 взрыва) по частному сектору г. Кролевец. Потерпели повреждения 23 частных домовладения, уличные электросети.

Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из миномета (15 взрывов).

Напомним, в ОВА показали последствия "прилета" по общежитию в Днепре после атаки "Шахедами" (фото).

Читайте также: