На Сумщині зафіксовано 50 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумську область.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 24 березня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
- Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.
- Великописарівська громада: ворог вдарив з міномету (17 вибухів) та наніс авіаудар НАР (6 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), обстріл з артилерії (6 вибухів) та скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Білопільська громада: росіяни нанесли авіаудари НАР (8 вибухів) та КАБ (3 вибухи) та вдарили з артилерії (8 вибухів).
Нагадаємо, Росія вгатила по об'єктах енергетики: які наслідки і чи готуватися до блекаутів.
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