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В Сумской области зафиксировано 50 взрывов

В Сумской области зафиксировано 50 взрывов

Эвакуация из Сумщины/Фото: ГСЧС

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

Стала известна ситуация на приграничных территориях Сумской области по состоянию на 21.00 24 марта 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

  • В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Великописаревская громады.
  • Великописаревская громада: враг ударил из миномета (17 взрывов) и нанес авиаудар НАР (6 взрывов).
  • Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), обстрел из артиллерии (6 взрывов) и сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Белопольская громада: россияне нанесли авиаудары НАР (8 взрывов) и КАБ (3 взрыва) и ударили из артиллерии (8 взрывов).

Напомним, Россия уготовила по объектам энергетики: какие последствия и готовиться ли к блекаутам.

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