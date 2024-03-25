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Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту

Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту

Враг двигается вперед / Фото: t.me/DeepStateUA

Аналитики сменили карту.

Враг продвинулся в Новомихайловке и окрестностях.

Об этом сообщил аналитический канал DeepState.

Также аналитики соответственно обновили карту боевых действий.

Напомним, что на территории Украины все чаще фиксируют попытки российских диверсантов проникнуть на территорию Украины.

Тактика российских ДРГ состоит в том, чтобы проникать на территорию Украины небольшими хорошо подготовленными группами. Всё для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах.

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