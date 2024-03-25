Враг атаковал ударными беспилотниками с юга: находитесь в укрытиях

В ночь на 24 марта 2024 года Украину начали атаковать российские беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря, вектор движения северо-западный (Одесса).

Несколько групп ударных вражеских БПЛА на юге Николаевской области, вектор движения северный.

В южных украинских областях объявлена воздушная тревога.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях.

"Мопеды летят низко. Не находитесь вблизи окон", – предупреждают мониторинговые каналы.

Позаботьтесь о заряженных устройствах.

Напомним, по предварительным подсчетам, последние российские атаки нанесли ущерб государственной компании "Укрэнерго" по меньшей мере на 90-100 млн евро. Эти подсчеты касаются исключительно высоковольтного оборудования.

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