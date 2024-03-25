Враг атаковал ударными беспилотниками с юга: находитесь в укрытиях

Началась очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 24 марта 2024 года Украину начали атаковать российские беспилотники.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
- Несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря, вектор движения северо-западный (Одесса).
- Несколько групп ударных вражеских БПЛА на юге Николаевской области, вектор движения северный.
В южных украинских областях объявлена воздушная тревога.
Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях.
"Мопеды летят низко. Не находитесь вблизи окон", – предупреждают мониторинговые каналы.
Позаботьтесь о заряженных устройствах.
Напомним, по предварительным подсчетам, последние российские атаки нанесли ущерб государственной компании "Укрэнерго" по меньшей мере на 90-100 млн евро. Эти подсчеты касаются исключительно высоковольтного оборудования.
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