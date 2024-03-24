Массовое ДТП во время гонки: в зрителей врезалось авто

Автомобиль съехал с дороги и врезался в толпу.

Четверо человек погибли, еще несколько получили ранения во время гонки между населенными пунктами Лабатлан и Байот вблизи реки Дунай на северо-западе Венгрии.

Об этом сообщает венгерская полиция.

ДТП произошло 24 марта. На видео в социальных сетях видно, как автомобиль потерял сцепление с асфальтированной дорогой, а затем въехал в собравшихся посмотреть на гонки зрителей.

Videon is látható a baleset, ami több ember halálát okozta az Esztergom-Nyerges rallyn pic.twitter.com/bfrkzgTqh3 — Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) 24 марта, 2024

По данным Нацслужбы скорой помощи Венгрии, на место происшествия направили восемь карет скорой и четыре вертолета.

Два человека, в том числе один ребенок, получили серьезные травмы. Шестерых других, среди них и ребенка, госпитализировали с более легкими травмами.

Ралли-клуб Arrabona, организатор гонки, опубликовал короткое заявление на своей странице в соцсетях, где говорится, что соревнование прервано из-за аварии на этапе гонки Лабатлан-Байна.

Напомним, 21 марта во Львове произошло масштабное ДТП. В транспортное происшествие попали 27 автомобилей на Скниловском мосту. Что стало причиной такой автотрости и есть ли пострадавшие – смотрите в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

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