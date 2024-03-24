Масова ДТП під час перегонів: у глядачів врізалася автівка

Автомобіль з'їхав з дороги та врізався у натовп.

Четверо людей загинули, ще кілька отримали поранення під час перегонів між населеними пунктами Лабатлан і Байот поблизу річки Дунай на північному заході Угорщини.

Про це повідомляє угорська поліція.

ДТП сталася 24 березня. На відео в соціальних мережах видно, як автомобіль втратив зчеплення з асфальтованою дорогою, а потім в'їхав у глядачів, які зібралися подивитися на перегони.

Videón is látható a baleset, ami több ember halálát okozta az Esztergom-Nyerges rallyn pic.twitter.com/bfrkzgTqh3 — Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) March 24, 2024

За даними Нацслужби швидкої допомоги Угорщини, на місце події направили вісім карет швидкої і чотири гелікоптери.

Двоє людей, в тому числі одна дитина, отримали серйозні травми. Шістьох інших, серед них і дитину, госпіталізували з легшими травмами.

Ралі-клуб Arrabona, організатор гонки, опублікував коротку заяву на своїй сторінці в соцмережах, де йдеться, що змагання перервано через аварію на етапі перегонів Лабатлан-Байна.

Нагадаємо, 21 березня у Львові сталася масштабна ДТП. В транспортну пригоду потрапили 27 автівок на Скнилівському мосту. Що стало причиною такої автотрощі та чи є постраждалі – дивіться в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

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