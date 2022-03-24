На захоплену окупантами ЧАЕС прибула нова партія пропагандистів - Енергоатом

Окупанти збираються знімати кіно про роботу станції.

На Чорнобильську АЕС, яку захопили окупанти, прибули російські телевізійники, щоб зняти пропагандистський ролик.

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Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

“Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену роSSіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула “свіжа” група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове «кіно» про роботу станції”, – йдеться у повідомленні.

У такий спосіб окупанти хочуть переконати МАГАТЕ в “нормальності” ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоками радіації та забрудненням довкілля.

Нагадаємо, що у середу, 23 березня, у межах зони відчуження довкола Чорнобильської АЕС продовжували фіксувати осередки займання. Боротися з лісовими пожежами, які охопили площу, що значно перевищує допустимі норми, українським рятувальникам перешкоджають бойові дії та присутність російських окупантів.