На захоплену окупантами ЧАЕС прибула нова партія пропагандистів - Енергоатом

Окупанти збираються знімати кіно про роботу станції.
На Чорнобильську АЕС, яку захопили окупанти, прибули російські телевізійники, щоб зняти пропагандистський ролик.
Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.
“Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену роSSіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула “свіжа” група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове «кіно» про роботу станції”, – йдеться у повідомленні.
У такий спосіб окупанти хочуть переконати МАГАТЕ в “нормальності” ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоками радіації та забрудненням довкілля.
Нагадаємо, що у середу, 23 березня, у межах зони відчуження довкола Чорнобильської АЕС продовжували фіксувати осередки займання. Боротися з лісовими пожежами, які охопили площу, що значно перевищує допустимі норми, українським рятувальникам перешкоджають бойові дії та присутність російських окупантів.