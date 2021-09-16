Народився у сорочці: у Прилуках чоловік дивом вцілів під час ДТП (відео)

Автівка після зіткнення пролетіла в кількох сантиметрах від пішохода.
У Прилуках Чернігівської області чоловік дивом не загинув у ДТП. Автівка, яка зіштовхнулася з іншою, пролетіла буквально в кількох сантиметрах від пішохода, що врятувало йому життя.
Відео ДТП потрапило у соцмережу.
"В місті Прилуки один з опозиційних "депутатів-прогульників" кудись дуже поспішав. На своєму позашляховику, перевищивши допустиму швидкість в населеному пункті, протаранив легковий автомобіль та дивом не збив пішохода на "зебрі", - прокоментував відео його авто Захар Близнюк.
На кадрах видно, як чоловік спокійно переходить дорогу пішохідним переходом. В цю мить одна автівка на швидкості таранить іншу і відлітає буквально у пішохода. Дивом вона не зачепила чоловіка.
Ошелешений пішохід якусь мить зупинився, а потім пішов далі.
В Мережі користувачі прокоментували побачене:
- Пішоход хоч зрозумів, що сталось? Бо таке враження, що він до такого звик.
- Чоловіку потрібно зайти до супермаркету, взяти віскі і випити за другий день народження.
- Я думаю покривати водія джипа зайве. Кожен адекватний водій зі стажем скаже, що центром міста рухатись на такій швидкості це абсурд!
- Впевнений, що розуміння того що трапилося до нього дійшло згодом...
Повідомляється, що пішохід, якого ледь не збив позашляховик, викликав швидку водіям автівок, які зіткнулися.
Нагадаємо, що у Вінниці небайдужий чоловік допоміг незрячій жінці, яка намагалася перейти дорогу зі жвавим рухом.