Народився у сорочці: у Прилуках чоловік дивом вцілів під час ДТП (відео)

Автівка після зіткнення пролетіла в кількох сантиметрах від пішохода.

У Прилуках Чернігівської області чоловік дивом не загинув у ДТП. Автівка, яка зіштовхнулася з іншою, пролетіла буквально в кількох сантиметрах від пішохода, що врятувало йому життя.

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Відео ДТП потрапило у соцмережу.

"В місті Прилуки один з опозиційних "депутатів-прогульників" кудись дуже поспішав. На своєму позашляховику, перевищивши допустиму швидкість в населеному пункті, протаранив легковий автомобіль та дивом не збив пішохода на "зебрі", - прокоментував відео його авто Захар Близнюк.

На кадрах видно, як чоловік спокійно переходить дорогу пішохідним переходом. В цю мить одна автівка на швидкості таранить іншу і відлітає буквально у пішохода. Дивом вона не зачепила чоловіка.

Ошелешений пішохід якусь мить зупинився, а потім пішов далі.

В Мережі користувачі прокоментували побачене:

Пішоход хоч зрозумів, що сталось? Бо таке враження, що він до такого звик.

Чоловіку потрібно зайти до супермаркету, взяти віскі і випити за другий день народження.

Я думаю покривати водія джипа зайве. Кожен адекватний водій зі стажем скаже, що центром міста рухатись на такій швидкості це абсурд!

Впевнений, що розуміння того що трапилося до нього дійшло згодом...

Повідомляється, що пішохід, якого ледь не збив позашляховик, викликав швидку водіям автівок, які зіткнулися.

Нагадаємо, що у Вінниці небайдужий чоловік допоміг незрячій жінці, яка намагалася перейти дорогу зі жвавим рухом.

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