Народні прикмети, обряди і звичаї 10 вересня

Перший сніг випаде рано, то й весна буде рання.

10 вересня церква і віряни вшановують пам'ять преподобного Мойсея Мурина, знайдення мощей преподобного Йова Почаївського,собор преподобних отцiв Києво-Печерських, у Дальнiх печерах (преподобного Феодосiя) спочилих: Феодосiя , Мойсея, чудотворця, Лаврентiя, затворника, Іларiона, схимонаха, Пафнутiя, затворника, Мартирiя, диякона, Феодора, князя Острозького, Афанасiя, затворника, Діонисiя, iєромонаха, затворника, Феофіла, єпископа Новгородського, Зинона, пісника, Григорiя, затворника, Іпатiя, цiлителя, священномученика Лукiана, Йосифа Багатохворобливого, Павла Послушливого, Сисоя, схимонаха, Нестора Некнижного, Памви, затворника, Феодора, мовчальника, Софронiя, затворника, Панкратія, ієромонаха, затворника, Анатолiя, затворника, Аммона, затворника, Мардарiя, затворника, Піора, затворника , Мартирія, затворника, Руфа, затворника, Веніамина, затворника, Касіяна, затворника, Арсенiя Працелюбного, Євфимiя, схимонаха, Тита, колишнього воїна, Ахили, диякона, Паїсiя, Меркурiя, пісника, Макарiя, диякона, Пимена, пісника, Леонтiя i Геронтiя, канонархів, Захарiї, пісника, Силуана, схимонаха, Агафона, чудотворця, Ігнатiя, архімандрита i Лонгина, воротаря, преподобного Сави Крипецького, Псковського, праведної Анни, пророчицi, дочки Фануїлової, що зустрiла Господа Ісуса Христа в храмi Єрусалимському. Мучениці Шушанiки, царицiРанської, Акиндина, архімандрита, Амфілохія, єпископа, Даниїла, старця, Досифея, архімандрита, Євлогія, старця, Ісидора, затворника, Тимофія, ігумена.

10 вересня: церковне свято

Святий Мойсей Мурин — ранньохристиянський святий з Африки, монах і чудотворець.

Святий Мойсей Мурин народився 325 року і походив з Ефіопії. Замолоду був слугою. Коли ж за нечесну поведінку його прогнали з дому пана, він став жорстоким розбійником. Переховуючись одного разу у Скитській пустелі, Мойсей так захопився прикладом святого життя пустельників, що розкаявся і почав жити побожним життям.

Його життя було сповнене безперервної молитви і постійної покути. Олександрійський патріарх Теофіл, довідавшись про духовний поступ Мойсея, висвятив його на священника. Після висвячення Мойсей прожив у чернечому братстві п'ятнадцять літ. Бог дав йому дар передбачати майбутні події й творити чудеса. Мойсей загинув від рук розбійників, які напали на чернечу лавру в 400 році.

10 вересня: народні традиції

Цей день - пора завершення збирання конопель і перевезення снопів до стаєнь. Починається дубовий падолист. Якщо ж листя ще міцно тримається, то зима буде люта.

10 вересня: що варто зробити

Раніше цього дня пращури славили врожай, починались осінні ярмарки. Нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Завершувалися останні збирання хлібів, вивозили з полів снопи, які укладали в скирти. Прибирали коноплі і збирали урожай яблук, завершували озимий посів пшениці.

10 вересня: що не можна

ходити в ліс.

10 вересня: українські народні прикмети

Восени довго не зникають мухи — осінь затягнеться, сніг ляже пізно.

На поверхню водойми випливають білі карасі — на дощ.

Риба пливе на мілководдя похолодає.

Біла цвіль уздовж лісових стежок — на гриби.

Перший сніг випаде рано, то й весна буде рання.

Читайте також:

Погода в Україні: чи справді бабине літо завітало до країни та якими будуть решта осінніх місяців

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання