Народные приметы, обряды и обычаи 10 сентября

Первый снег выпадет рано, то и весна будет ранняя.

10 сентября церковь и верующие чтят память преподобного Моисея Мурина, обретения мощей преподобного Иова Почаевского, собор святого отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (преподобного Феодосия) усопших: Феодосия, Моисея, чудотворца, Лаврентия, затворника, Илариона, схимонаха, Пафнутия, затворника, Мартирия, диакона, Феодора, князя Острожского, Афанасия, затворника, Дионисия, иеромонаха, затворника, Феофила, епископа Новгородского, Зинона, постника, Григория, затворника, Ипатия, целителя, священномученика Лукиана, Иосифа Многоболезненного, Павла Послушливого, Сисоя, схимонаха, Нестора некнижные, Памвы, затворника, Феодора, молчальника, Софрония, затворника, Панкратия, иеромонаха, затворника, Анатолия, затворника, Аммона, затворника, Мардария, затворника, Пиора, затворника, Мартирия затворника, Руфа, затворника, Вениамина, затворника, Касияна, затворника, Арсения Трудолюбивого, Евфимия, схимонаха, Тита, бывшего воина, ахиллов, диакона, Паисия, Меркурия, постника, Макария, диакона, Пимена, постника, Леонтия и Геронтия, канонархом, Захария, постника, Силуана, схимонаха, Агафона, чудотворца, Игнатия, архимандрита и Лонгина, вратаря, преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского, праведной Анны, пророчицы, дочери Фануилова, что встретила Иисуса Христа в храме Иерусалимском. Мученицы Шушаникы, царицы Ранськой, Акиндина, архимандрита, Амфилохия, епископа, Даниила, старца, Досифея, архимандрита, Евлогия, старца, Исидора, затворника, Тимофея, игумена.

10 сентября: церковный праздник

Святой Моисей Мурин — раннехристианский святой из Африки, монах и чудотворец.

Святой Моисей Мурин родился в 325 году и происходил из Эфиопии. В молодости был слугой. Когда же за нечестное поведение его выгнали из дома господина, он стал жестоким разбойником. Скрываясь однажды в Скитской пустыне, Моисей увлекся примером святой жизни отшельников, раскаялся и начал жить набожным жизнью.

Его жизнь была полна непрестанной молитвы и постоянного покаяния. Александрийский патриарх Феофил, узнав о духовном прогрессе Моисея, рукоположил его в священники. После рукоположения Моисей прожил в монашеском братстве пятнадцать лет. Бог дал ему дар предсказывать будущие события и творить чудеса. Моисей погиб от рук разбойников, напавших на монашескую лавру в 400 году.

10 сентября: народные традиции

Этот день — время завершения сбора конопли и перевозки снопов до конюшен. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держится, то зима будет лютая.

10 сентября: что стоит сделать

Ранее в этот день предки славили урожай, начинались осенние ярмарки. Нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень. Завершались последние уборки хлебов, вывозили из полей снопы, которые заключали в скирды. Убирали конопли и собирали урожай яблок, завершали озимый посев пшеницы.

10 сентября: что нельзя

ходить в лес.

10 сентября: украинские народные приметы

Осенью долго не исчезают мухи — осень затянется, снег ляжет поздно.

На поверхность водоема следуют белые караси — к дождю.

Рыба плывет на мелководье похолодает.

Белая плесень вдоль лесных троп — на грибы.

Первый снег выпадет рано, то и весна будет ранняя.

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