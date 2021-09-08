Народні прикмети, обряди і звичаї 8 вересня

Сичі кричать перед тривалою негодою.

8 вересня віряни та церква вшановують Стрiтення Вишгородської (Володимирської) iкони Пресвятої Богородицi, мучеників Адрiана i Наталiї, преподобного Адрiана Ондрусовського, Псково-Печерської iкони Божої Матерi "Розчулення".

8 вересня: церковне свято

Святий Адріан Нікомедійський — ранньохристиянський святий, чоловік святої Наталії.

Адріан Нікомедійський державним службовцем в римському імперському суді м. Нікомедія. Він теж був геркулесовим охоронцем (членом преторіальної імперської гвардії, тілоохоронцем) римського імператора Галерія. Мав 28 років. Як охоронець він був присутній разом з імператором на суді та тортурах 22 християн у Нікомедії. Бувши вражений відвагою групи 22 християн, яких піддавали тортурам, він проголосив себе християнином, був з ними ув'язнений і зазнав мученицьких тортур перед тим як його віддали смертній карі.

Сперше йому відрубали кінцівки (руки та ноги) а потім йому було стято голову помираючи в руках Святої Наталії. Після того як він був убитий, тіла Адріана та ще декілька інших мучеників були взяті для спалення. Коли кати почали палити їх тіла, розпочалась громова буря — вогонь в печі згас і блискавка вбила декількох катів. Наталію стримували щоби вона не кинулася у вогонь коли палили тіло Адріана. Пізніше християни взяли тіло Адріана і поховали його на околиці Візантія (Константинополя) в Арґирополі (Срібному місті).

Також читайте Головний зорепад осені Тауриди: коли спостерігати і як правильно загадувати бажання

Його молода дружина Наталія, яка була присутньою при його смерті, утішала його в болях, віднайшла одну з його рук і взяла її до Аргирополя біля Константинополя, куди вона втекла від наполягань імперського службовця Нікомедії, який хотів взяти її заміж. Вона мирно померла 1 грудня. Православні християни Константинополя шанували могилу Святого Адріана, жертви Діоклетіанового переслідування. Мощі Святого Адріана були пізніше перенесені до Риму і покладені в церкві названій у його ім'я і під його опікою на Римському форумі — Церква Святого Адріана на Форумі (італ. S. Adriano al Foro). Свято на честь перенесення мощей відзначається в римо-католицькій церкві 8 вересня. Так 8 вересня стало головним святом у католицькій церкві на честь Святого Адріана та інших 22 мучеників які його супроводили.

Образи Святого Адріана і його дружини Наталії стали символами зворушливої любові чоловіка і жінки. Їхнє кохання, прикрашене світлом християнської віри, стало основою існування родини. Їхні страждання, які мученики терпіли заради Господа, стали наймогутнішою проповіддю перших століть християнської доби.

Адріан Нікомедійський є патроном солдатів, різників. Адріан Нікомедійський вважається патроном фламандських броварів. Розповсюдженим є твердження, що Святий Адріан був відомим святим броварства. Говориться, що День Святого Адріана, що святкується 8 вересня, був нагодою християнського пивопиття в Європі. Чому саме він був пов'язаний з броварством чи пивом невідомо. Звідси теж марки бельгійського та голландського пива Адріаан. Можливо це пов'язано з відомим млином в Гаарлемі Адріаан, який є його ім'я. Саме в Гарлемі виробляють це пиво.

Протягом багатьох століть, Адріан Нікомедійський був головним військовим святим Північної Європи, другим лише за Святим Георгієм. Він високо шанується у Фламандії, Німеччині і на півночі Франції. За звичай він зображується озброєним, з ковадлом в руках або в ногах.

8 вересня: народні традиції

Раніше цей день називали Наталія-вівсяниця, бо було заведено починати збирання вівса. За традицією, перший зібраний сніп вівса нового врожаю забирався з собою і ставився в оселі. З першого врожаю вівса личило обов'язковим спочатку добре нагодувати коней. На святковому столі обов'язковими були страви з вівса.

8 вересня: що варто зробити

Раніше з зерен нового врожаю варили кисіль і пекли млинці. З вівсяного борошна дрібного помелу варили каші. Овес додавали в рідкі юшки, використовували як начинку для пирога. З цілого зерна варили робили солод для хмільних і лікувальних напоїв. Ці традиції можна реалізувати в життя і зараз.

8 вересня: що категорично заборонено робити

здійснювати спонтанні покупки;

упускати вигідну можливість;

сваритися.

8 вересня: українські народні прикмети

Кричать журавлі, надвечір розкукурікалися півні чи шуліки кружляють у повітрі з тужливим покриком на негоду.

Журавлі мовчки летять низько і швидко — невдовзі занегодить.

Голуби розтуркотілися — встановиться хороша погода.

Сичі кричать перед тривалою негодою.

Якщо журавлі пізніше звичайного відлітають у вирій та ще й при західному вітрі — зима запізниться

Читайте також:

Погода в Україні: чи потішить українців бабине літо

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання