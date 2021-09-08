Народные приметы, обряды и обычаи 8 сентября

Сычи кричат перед длительным ненастьем.

8 сентября верующие и церковь чествуют Стретенье Вышгородской (Владимирской) иконы Пресвятой Богородицы, мучеников Адриана и Наталии, преподобного Адриана Ондрусовского, Псково-Печерской иконы Божией Матери "Умиление".

8 сентября: церковный праздник

Святой Адриан Никомедийский — раннехристианский святой, человек святой Наталии.

Адриан Никомедийский государственным служащим в римском имперском суде. Никомедия. Он тоже был Геркулесовы охранником (членом преториальной имперской гвардии, телохранителем) римского императора Галерия. Имел 28 лет. Как охранник он присутствовал вместе с императором на суде и пытках 22 христиан в Никомедии. Будучи поражен отвагой группы 22 христиан, которых подвергали пыткам, он провозгласил себя христианином, был с ними заключен и потерпел мученических пыток перед тем как его отдали смертной казни.

Сперва ему отрубили конечности (руки и ноги), а затем ему было отрубили голову, он умирая в руках Святой Натальи. После того как он был убит, тела Адриана и еще несколько других мучеников были взяты для сжигания. Когда палачи начали жечь их тела, началась с грозами буря — огонь в печи погас и молния убила нескольких палачей. Наталью сдерживали, чтобы она не бросилась в огонь, когда жгли тело Адриана. Позже христиане взяли тело Адриана и похоронили его на окраине Византия (Константинополя) в Арґирополи (Серебряном городе).

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Его молодая жена Наталья, присутствовала при его смерти, утешала его в болях, нашла одну из его рук и взяла ее в Аргирополь около Константинополя, куда она убежала от настояний имперского служащего Никомедии, который хотел взять ее замуж. Она мирно скончалась 1 декабря. Православные христиане Константинополя почитали могилу Святого Адриана, жертвы Диоклетианова преследования. Мощи Святого Адриана были позже перенесены в Рим и положены в церкви названной в его имя и под его опекой на Римском форуме — Церковь Святого Адриана на Форуме (итал. S. Adriano al Foro). Праздник в честь перенесения мощей отмечается в римско-католической церкви 8 сентября. Так 8 сентября стало главным праздником в католической церкви в честь Святого Адриана и других 22 мучеников, которые его сопровождали.

Образы Святого Адриана и его жены Натальи стали символами трогательной любви мужчины и женщины. Их любовь, украшенное светом христианской веры, стало основой существования семьи. Их страдания, которые мученики терпели ради Господа, стали мощной проповедью первых веков христианской эпохи.

Адриан Никомедийского является патроном солдат, мясников. Адриан Никомедийского считается патроном фламандских пивоваров. Распространенным является утверждение, что Святой Адриан был известным святым пивоварения. Говорится, что День Святого Адриана, который отмечается 8 сентября, был случаем христианского пивопития в Европе. Почему именно он был связан с пивоварением или пивом, неизвестно. Отсюда же марки бельгийского и голландского пива Адриаан. Возможно это связано с известным мельницей в Гаарлема Адриаан, который является его имя. Именно в Гарлеме производят это пиво.

В течение многих веков, Адриан Никомедийского был главным военным святым Северной Европы, вторым только по Святым Георгием. Он высоко почитается в Фламандии, Германии и на севере Франции. Обычно он изображается вооруженным, с наковальней в руках или в ногах.

8 сентября: народные традиции

Ранее этот день называли Наталия-овсяница, потому что было принято начинать уборку овса. По традиции, первый собранный сноп овса нового урожая убирался с собой и относился в доме. С первого урожая овса подобало обязательным сначала хорошо накормить лошадей. На праздничном столе обязательными были блюда из овса.

8 сентября: что стоит сделать

Ранее из зерен нового урожая варили кисель, и пекли блины. С овсяной муки мелкого помола варили каши. Овес добавляли в жидкие похлебки, использовали как начинку для пирога. Из целого зерна варили солод для хмельных и лечебных напитков. Эти традиции можно реализовать в жизни и сейчас.

8 сентября: что категорически запрещено делать

осуществлять спонтанные покупки;

упускать выгодную возможность;

ссориться.

8 сентября: украинские народные приметы

Кричат журавли, под вечер раскукарекались петухи или коршуны кружат в воздухе с тоскливым окриком на непогоду.

Журавли молча летят низко и быстро — вскоре будет плохая погода.

Голуби шумят — установится хорошая погода.

Сычи кричат перед длительным ненастьем.

Если журавли позже обычного улетают в теплые края да еще и при западном ветре — зима опоздает

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