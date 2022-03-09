"Не будьте мародерами": мер Івано-Франківська пригрозив власникам квартир, які піднімають ціни на оренду

"Не будьте мародерами": мер Івано-Франківська пригрозив власникам квартир, які піднімають ціни на оренду

У країні, де війна, наживатися на своїх же громадянах неприйнятно, наголосив Марцінків.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що каратиме тих орендодавців, які підвищують ціни на житло та наживаються на людському горі.

Про це він написав у соцмережах.

"Маю пряму погрозу до всіх власників готелів, хостелів, квартир: не мародерствуйте на людях! Маємо сьогодні не один факт, коли колосально піднімають ціни на житло. У Франківську немає війни, але якщо не встоїть Київ, Чернігів, Харків, інші міста – війна буде тут. Тому не мародерствуйте! Будемо жорстко реагувати на такі факти. І закликаю людей до публічного осуду. У країні, де війна, наживатися на своїх же громадянах неприйнятно!", - написав Марцінків.

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