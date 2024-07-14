Небезпечні метеорологічні явища: синоптики попередили про грозу — де і коли

До завершення цієї доби, 14 липня, слід готуватися до небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища стосується жителів Київщини. Найближчою годиною на громадян чекає гроза.

Про це повідомила в Київська обласна військова адміністрація із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Загрозливі метеорологічні явища, а саме гроза і жовтий рівень небезпеки, чекають на українців до кінця доби 14 липня гроза.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

А поки Україна наближається до пікових температур літа 2024 року. Подекуди стовпчики термометра сягнуть позначки у +42° за Цельсієм. Проте, це ще не всі гарячі сюрпризи, які очікують на українців.

Читайте також: