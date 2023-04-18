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Неспокійна ніч в Україні: рух безпілотників та робота ППО - соцмережі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Неспокійна ніч в Україні: рух безпілотників та робота ППО - соцмережі

Фото: ТСН.ua

Повітряна тривога "розфарбувала" значну частину України.

Повітряна тривога зберігається у значній кількості українських областей на сході та півдні країни. 

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, протягом останньої години пролунали вибухи у Снігурівці, що на Миколаївщині, Оріхові на Запоріжжі. 

До того ж повідомляється про те, що у Миколаївській області працює ППО. 

"Для усіх областей, де оголошено тривогу — загроза БпЛА. Загроза артобстрілу тільки для прифронтових районів Запорізької області. Тактична авіація ворога далеко на Сході. Зараз загрози не несуть", - повідомляють моніторингові канали. 

Водночас повідомляється, що ймовірно, що ворожі безпілотники шукають у Миколаївській та сусідніх областях щось важливе і намагаються туди влучити. 

Водночас працює ППО. "Наші хлопці працюють", - коментують у соціальних мережах.Більш точну інформацію слід очікувати вранці. 

Пізніше вибухи були знову зафіксовані у Херсоні

Наразі представники офіційної влади не повідомляють ніяких подробиць про ситуацію в тих областях, де оголошена повітряна тривога. 

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте особистою безпекою. Не забувайте про правило "двох стін". 

Нагадаємо, що раніше у Бєлгородській області у небі помітили дивне сяйво та "НЛО"

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Перегляди
89
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