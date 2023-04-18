Неспокійна ніч в Україні: рух безпілотників та робота ППО - соцмережі

Повітряна тривога зберігається у значній кількості українських областей на сході та півдні країни.

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, протягом останньої години пролунали вибухи у Снігурівці, що на Миколаївщині, Оріхові на Запоріжжі.

До того ж повідомляється про те, що у Миколаївській області працює ППО.

"Для усіх областей, де оголошено тривогу — загроза БпЛА. Загроза артобстрілу тільки для прифронтових районів Запорізької області. Тактична авіація ворога далеко на Сході. Зараз загрози не несуть", - повідомляють моніторингові канали.

Водночас повідомляється, що ймовірно, що ворожі безпілотники шукають у Миколаївській та сусідніх областях щось важливе і намагаються туди влучити.

Водночас працює ППО. "Наші хлопці працюють", - коментують у соціальних мережах.Більш точну інформацію слід очікувати вранці.

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Пізніше вибухи були знову зафіксовані у Херсоні.

Наразі представники офіційної влади не повідомляють ніяких подробиць про ситуацію в тих областях, де оголошена повітряна тривога.

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Не нехтуйте особистою безпекою. Не забувайте про правило "двох стін".

Нагадаємо, що раніше у Бєлгородській області у небі помітили дивне сяйво та "НЛО".