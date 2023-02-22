Новий штам коронавірусу "Кракен" зафіксований у 4 областях України

Для захисту від недуги в ЦГЗ закликали вакцинуватися та робити бустерні щеплення.

Варіант штаму коронавірусної хвороби Omicron XBB.1.5, відомий також як "Кракен", підтверджено вже в чотирьох областях України.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території 4 областей: Сумській, де був перший пацієнт, Закарпатській, Тернопільській та Одеській. Робота лабораторії триває постійно: нам вдалося зробити вже майже тисячу секвенувань", – розповіла завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ Ірина Демчишина.

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Як зауважила керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко, це прогнозований розвиток подій. Вона пояснила, що кожна нова мутація коронавірусу витісняє собою попередню

"Сам по собі Omicron хоч і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Аби захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення", – розповіла Кошалко.

В ЦГЗ нагадали, що в Україні доступна відповідна та безкоштовна вакцина. Для проведення вакцинації на сьогодні навіть не потрібно мати декларації з сімейним лікарем. Треба просто прийти до найближчого медзакладу або Центру вакцинації.

Нагадаємо, перший випадок захворювання на "Кракен" в Україні буд зареєстрований наприкінці січня 2023 року. Начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що цей штам дуже агресивний, має дуже раптовий початок та викликає високу температуру, біль у горлі та ларингіт.

Зауважимо, що чоловік, у кого в першого в Україні виявили "Кракен", одужав і його стан був середньо важким.

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