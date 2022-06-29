Обстріл Миколаєва: окупанти влучили у багатоповерхівку

Російські окупанти зранку обстріляли Миколаїв.

Один із снарядів влучив у багатоповерхівку.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Маємо влучання у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники. Друзі, не публікуйте адресу і фото з місць обстрілів, не наражайте на небезпеку тих, хто зараз там рятує людей", - написав він.

Нагадаємо, російські окупанти 28 червня шістьома ракетами обстріляли Дніпропетровську область. Три ракети збила ППО, інші - влучили у залізничну інфраструктуру, промислове підприємство та СТО.

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