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Недобрий ранок: у Херсоні та Миколаєві чутно вибухи

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Недобрий ранок: у Херсоні та Миколаєві чутно вибухи

Наразі інформація уточнюється.

У Миколаєві та Херсоні чутно вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного у Telegram-каналі. 

Наразі ця інформація перевіряється. Залишайтесь в укриттях!

Повітряна тривога оголошена в Одеській області. 

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти, і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

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