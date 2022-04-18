одружитись за один день / Міністерство юстиції України

Одружитися під час війни можна за один день і через Zoom

Одружитися під час війни можна за один день і через Zoom

За даними Мін'юсту, з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 000 українських пар

Міністерство юстиції України спростило укладення шлюбу під час воєнного стану. Відтепер це можна зробити за один день і дистанційно через Zoom.

В обставинах, коли ніхто не знає, що буде завтра Міністерство юстиції вирішило значно спростити процедуру оформлення шлюбу - відтепер подати заяву та офіційно зареєструвати шлюб можна за день.

Реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі РАГСу на території, де не ведуться бойові дії.

Для укладення шлюбу не обов'язково майбутнє подружжя не обов'язково повинно бути фізично разом, оформити шлюб можна дистанційно. Це зроблено, перш за все, для тих жінок так чоловіків, які в цей не легкий час несуть службу. Щоб одружитись дистанційно вони повинні подати заяву командиру про те, що бажають одружитися дистанційно.

За певних умов зареєструвати шлюб можуть не лише працівники органів РАЦСу, а й поліцейські, військові.

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