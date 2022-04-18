Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одружитися під час війни можна за один день і через Zoom

Дата публікації
Перегляди
611
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Одружитися під час війни можна за один день і через Zoom

одружитись за один день / Міністерство юстиції України

За даними Мін'юсту, з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 000 українських пар

Міністерство юстиції України спростило укладення шлюбу під час воєнного стану. Відтепер це можна зробити за один день і дистанційно через Zoom. 

В обставинах, коли ніхто не знає, що буде завтра Міністерство юстиції вирішило значно спростити процедуру оформлення шлюбу - відтепер подати заяву та офіційно зареєструвати шлюб можна за день

  • Реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі РАГСу на території, де не ведуться бойові дії. 
  • Для укладення шлюбу не обов'язково майбутнє подружжя не обов'язково повинно бути фізично разом, оформити шлюб можна дистанційно. Це зроблено, перш за все, для тих жінок так чоловіків, які в цей не легкий час несуть службу. Щоб одружитись дистанційно вони повинні подати заяву командиру про те, що бажають одружитися дистанційно.
  • За певних умов зареєструвати шлюб можуть не лише працівники органів РАЦСу, а й поліцейські, військові.

Читайте також:

Які зарплати та пільги отримують резервісти під час війни

Різниця між мобілізацією, службою в ЗСУ та службою в територіальній обороні

Наступна публікація