Одружитися під час війни можна за один день і через Zoom

За даними Мін'юсту, з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 000 українських пар
Міністерство юстиції України спростило укладення шлюбу під час воєнного стану. Відтепер це можна зробити за один день і дистанційно через Zoom.
В обставинах, коли ніхто не знає, що буде завтра Міністерство юстиції вирішило значно спростити процедуру оформлення шлюбу - відтепер подати заяву та офіційно зареєструвати шлюб можна за день.
- Реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі РАГСу на території, де не ведуться бойові дії.
- Для укладення шлюбу не обов'язково майбутнє подружжя не обов'язково повинно бути фізично разом, оформити шлюб можна дистанційно. Це зроблено, перш за все, для тих жінок так чоловіків, які в цей не легкий час несуть службу. Щоб одружитись дистанційно вони повинні подати заяву командиру про те, що бажають одружитися дистанційно.
- За певних умов зареєструвати шлюб можуть не лише працівники органів РАЦСу, а й поліцейські, військові.
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