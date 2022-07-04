Окупанти обстріляли 18 сіл і міст Донеччини: є загиблі та поранені, серед них - діти

Окупанти обстріляли 18 сіл і міст Донеччини: є загиблі та поранені, серед них - діти

За минулу добу російські війська завдали 24 удари по мирному населенню у 18 селах та містах Донецької області.

Внаслідок ворожих обстрілів є вбиті та поранені. Серед постраждалих – маленькі діти, їм надано медичну допомогу.

Про це сьогодні, 4 липня, повідомили у Національній поліції України.

Окупанти поцілили в міста Краматорськ, Добропілля, Костянтинівка, Бахмут, Слов’янськ, Соледар, Сіверськ, Авдіївка, Красногорівка, селище Черкаське, села Семигір’я, Орлівка, Новомиколаївка, Хрестище, Весела Долина, Іванківське, Первомайське, Тоненьке.

Росіяни били авіацією, ракетами ЗРК "С-300", реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", артилерією.

Руйнувань зазнав 31 цивільний об’єкт: 12 житлових будинків, з них чотири багатоквартирні, три школи, заводи, електропідстанція, фермерське господарство, митний пункт, будинок культури тощо.

Внаслідок російських обстрілів загинули мирні мешканці, є поранені, серед яких - діти. Кількість жертв наразі не уточнюється.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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