Окупанти обстріляли Лозову під Харковом: є загиблі та поранені

Окупанти обстріляли Лозову під Харковом: є загиблі та поранені

Зруйновано близько 20 будинків у приватному секторі.

Окупанти продовжують обстріли населенних пунктів у Харківській області. В результаті в місті Лозова загинула 1 людина та 8 отримали поранення.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Лозівську міськраду.

Внаслідок обстрілу Лозової поранення отримали 8 цивільних людей, дітей серед них немає. Зруйновано близько 20 будинків у приватному секторі.

"Одна людина загинула, двоє у тяжкому стані внаслідок обстрілу Лозової" — сказав міський голова Сергій Зеленський

Втім, на ранок 23 березня кількість тяжкопоранених у Лозовій збільшилась до чотирьох людей.

Нагадаємо, що у Генштаб розповіли, як пройшла попередня доба та які мають результати ЗСУ та інші угруповання сил оборони. Так, захисники України не дають можливості відновити ворогу наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.