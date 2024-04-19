Окупанти скасували в Криму парад на 9 травня

Втім, святкові заходи "влада" все ж планує провести.

У тимчасово анексованому Криму так звана "влада" вирішила не проводити заходи до 9 Травня. Мовляв, це пов’язано з "міркуваннями безпеки".

Про це заявив прокремлівський "губернатор" Криму Сергій Аксьонов.

"Проведення 9 травня військового параду і ходи "Безсмертного полку" в республіці Крим не планується. Це пов'язано з питаннями забезпечення безпеки", - наголосив він.

За словами зрадника Аксьонова, святкові заходи відбудуться, але в "інших форматах".

"Одним словом, день перемоги Крим зустріне гідно", - наголосив він.

Нагадаємо, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що "на окупантів чекає "вибухове літо" в Криму. Влаштують це ЗСУ.

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