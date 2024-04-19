Оккупанты отменили в Крыму парад на 9 мая

Во временно аннексированном Крыму так называемая "власть" решила не проводить мероприятия до 9 Мая. Мол, это связано с "мерами безопасности".

Об этом заявил прокремлевский "губернатор" Крыма Сергей Аксенов.

"Проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности", — подчеркнул он.

По словам предателя Аксенова, праздничные мероприятия состоятся, но в "других форматах".

"Одним словом, день победы Крым встретит достойно", — подчеркнул он.

Напомним, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что "оккупантов ждет "взрывное лето" в Крыму. Устроят это ВСУ.

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