Оккупанты отменили в Крыму парад на 9 мая

Впрочем, праздничные мероприятия "власть" все-таки планирует провести.
Во временно аннексированном Крыму так называемая "власть" решила не проводить мероприятия до 9 Мая. Мол, это связано с "мерами безопасности".
Об этом заявил прокремлевский "губернатор" Крыма Сергей Аксенов.
"Проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности", — подчеркнул он.
По словам предателя Аксенова, праздничные мероприятия состоятся, но в "других форматах".
"Одним словом, день победы Крым встретит достойно", — подчеркнул он.
Напомним, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что "оккупантов ждет "взрывное лето" в Крыму. Устроят это ВСУ.