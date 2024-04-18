Буданов оценил вероятный распад РФ на мелкие части

Руководитель украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов заявляет, что диктатор-президент агрессорки России Владимир Путин совершил "стратегическую ошибку", начав войну в Украине.

Об этом он сказал в интервью американской газете The Washimgton Post.

"Но россияне быстро поправляются, и это факт, о котором вы должны помнить. Они доказали это десятки раз. Мы не должны недооценивать эту характеристику", — подчеркивает Буданов.

Главный разведчик осторожно относится к прогнозам завершения войны. По его словам, вторжение будет продолжаться – пока в РФ будет действовать этот режим.

"При следующем режиме это может измениться или нет, но окно возможностей появится", — заявил он.

Также журналист спросил о "корейском решении путем переговоров". Буданов в ответ переспросил: "Я хочу, чтобы Украина стала Северной Кореей?".

Глава ГУР отмечает, мол, "не будет возражать" против возможного распада Российской Федерации на мелкие части.

"В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы… в Москве. Другими словами, любой результат маловероятен", — сказал Буданов.

Напомним, Кирилл Буданов прокомментировал "мирный план" Дональда Трампа по окончании войны в Украине. Глава ГУР говорит, что уважает бывшего президента США за стойкость. Впрочем, его "план" – нереален.

Читайте также: