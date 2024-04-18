Буданов оцінив ймовірний розпад РФ на дрібні частини

Керівник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляє, що диктатор-президент агресорки Росії Володимир Путін зробив "стратегічну помилку", розпочавши війну в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю американській газеті The Washimgton Post.

"Але росіяни швидко одужують, і це факт, про який ви повинні пам’ятати. Вони довели це десятки разів. Ми не повинні недооцінювати цю характеристику", - наголошує Буданов.

Головний розвідник обережно ставиться до прогнозів завершення війни. З його слів, вторгнення триватиме - поки в РФ діятиме цей режим.

"За наступного режиму це може змінитись чи ні, але вікно можливостей з'явиться", - заявив він.

Також журналіст запитав про "корейське рішення шляхом переговорів". Буданов у відповідь перепитав: "Чи я хочу, щоб Україна стала Північною Кореєю?".

Очільник ГУР наголошує, мовляв, "не заперечуватиме" проти можливого розпаду Російської Федерації на дрібні частини.

"У мріях росіян окупувати всю Україну, а в наших мріях провести парад перемоги… у Москві. Іншими словами, будь-який результат є малоймовірним", - сказав Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов прокоментував "мирний план" Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні. Голова ГУР каже, що поважає колишнього президента США за стійкість. Втім, його "план" - нереальний.

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