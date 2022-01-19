"Омікрон" вже на Закарпатті: в області підтвердили перший випадок

"Омікрон" вже на Закарпатті: в області підтвердили перший випадок

Попри те, що "Омікрон" вже на Закарпатті, в регіоні продовжує домінувати штам "Дельта".

На Закарпатті вперше підтвердили новий штам коронавірусу "Омікрон". Про це сьогодні, 19 січня, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, передає пресслужба облдержадміністрації.

"Із понад двох десятків направлених на дослідження зразків у одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого варіанту вipycy SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Випадок виявили у місті Ужгород", – сказав Мирослав Білецький.

Водночас, за його словами, в області продовжує домінувати штам коронавірусу "Дельта".

"Зараз зовсім не час розслаблятися, навіть навпаки. Адже порушення карантинних вимог сьогодні може мати негативні наслідки для вас та людей навколо уже завтра", – підсумував чиновник.

Нагадаємо, наразі появу "Омікрону" виявили ще у 8 регіонах, зокрема:

Київ,

Дніпропетровська область,

Житомирська область,

Київська область,

Одеська область,

Полтавська область,

Тернопільська область,

Львівська область.

За прогнозом ВОЗ, половина Європи захворіє на штам "Омікрон" протягом двох найближчих місяців

Читайте також: