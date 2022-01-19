"Омикрон" уже на Закарпатье: в области подтвердили первый случай

Несмотря на то, что "Омикрон" уже на Закарпатье, в регионе продолжает доминировать штамм "Дельта".
На Закарпатье впервые подтвердили новый штамм коронавируса "Омикрон". Об этом сегодня, 19 января, сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий, передает пресс-служба облгосадминистрации.
"Из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию мутированного варианта виpycа SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Случай обнаружили в городе Ужгород", — сказал Мирослав Белецкий.
В то же время, по его словам, в области продолжает доминировать штамм коронавируса "Дельта".
"Сейчас совсем не пора расслабляться, даже наоборот. Ведь нарушение карантинных требований сегодня может иметь негативные последствия для вас и людей вокруг уже завтра", — подытожил чиновник.
Напомним, появление "Омикрона" обнаружили еще в 8 регионах, в частности:
- Киев,
- Днепропетровская область,
- Житомирская область,
- Киевская область,
- Одесская область,
- Полтавская область,
- Тернопольская область,
- Львовская область.
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