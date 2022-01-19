"Омикрон" уже на Закарпатье: в области подтвердили первый случай

"Омикрон" уже на Закарпатье: в области подтвердили первый случай

Несмотря на то, что "Омикрон" уже на Закарпатье, в регионе продолжает доминировать штамм "Дельта".

На Закарпатье впервые подтвердили новый штамм коронавируса "Омикрон". Об этом сегодня, 19 января, сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий, передает пресс-служба облгосадминистрации.

"Из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию мутированного варианта виpycа SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Случай обнаружили в городе Ужгород", — сказал Мирослав Белецкий.

В то же время, по его словам, в области продолжает доминировать штамм коронавируса "Дельта".

"Сейчас совсем не пора расслабляться, даже наоборот. Ведь нарушение карантинных требований сегодня может иметь негативные последствия для вас и людей вокруг уже завтра", — подытожил чиновник.

Напомним, появление "Омикрона" обнаружили еще в 8 регионах, в частности:

Киев,

Днепропетровская область,

Житомирская область,

Киевская область,

Одесская область,

Полтавская область,

Тернопольская область,

Львовская область.

По прогнозу ВОЗ, половина Европы заболеет штаммом "Омикрон" в течение двух ближайших месяцев

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