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"Омикрон" уже на Закарпатье: в области подтвердили первый случай

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"Омикрон" уже на Закарпатье: в области подтвердили первый случай

УНИАН

Несмотря на то, что "Омикрон" уже на Закарпатье, в регионе продолжает доминировать штамм "Дельта".

На Закарпатье впервые подтвердили новый штамм коронавируса "Омикрон". Об этом сегодня, 19 января, сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий, передает пресс-служба облгосадминистрации.

"Из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию мутированного варианта виpycа SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Случай обнаружили в городе Ужгород", — сказал Мирослав Белецкий.

В то же время, по его словам, в области продолжает доминировать штамм коронавируса "Дельта".

"Сейчас совсем не пора расслабляться, даже наоборот. Ведь нарушение карантинных требований сегодня может иметь негативные последствия для вас и людей вокруг уже завтра", — подытожил чиновник.

Напомним, появление "Омикрона" обнаружили еще в 8 регионах, в частности:

  • Киев,
  • Днепропетровская область,
  • Житомирская область,
  • Киевская область,
  • Одесская область,
  • Полтавская область,
  • Тернопольская область,
  • Львовская область.

По прогнозу ВОЗ, половина Европы заболеет штаммом "Омикрон" в течение двух ближайших месяцев

По прогнозу ВОЗ, половина Европы заболеет штаммом "Омикрон" в течение двух ближайших месяцев

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