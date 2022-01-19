"Многие игроки с АПЛ": Петраков отдал предпочтение сопернику Украины в матчах плей-офф к ЧМ

"Многие игроки с АПЛ": Петраков отдал предпочтение сопернику Украины в матчах плей-офф к ЧМ

Специалист считает сборную Шотландии хорошей командой.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил шансы своей команды в матче плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

"Я сам себе ставлю задачу, имею ответственность перед людьми и даже перед страной. Это давило страшно сначала. Я знаю, что вся страна хочет поехать на чемпионат мира. И я имею ответственность перед гражданами.

Первый матч – с Шотландией. Очень хорошая команда, многие игроки с АПЛ. Понравилась их команда. Если говорить о шансах, то 50 на 50.

Даже 51 на 49, потому что они играют дома", — сказал Петраков в интервью "Футбольному формату".

Матч полуфинала плей-офф состоится в Глазго 24 марта.

В случае победы над шотландцами Украину ждет поединок против Уэльса или Австрии 29 марта, в котором и определится судьба путевки на ЧМ-2022.

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