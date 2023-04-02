Отруїла через розіграш: у Києві жінка підступно вбила колишнього

Юна дівчина завагітніла, утім стосунки так і не переросли у щось більше. Аборт. Пара розсталася. Ніби все минуло. Але не для неї. Мережу шокували кадри затримання та обшуку помешкання жінки, яку підозрюють у отруєнні людей. Рідкісною отрутою – талієм. Саме цю речовину вона додавала у пляшки з алкоголем, які випивали її жертви.

Про "голлівудське" вбивство йдеться у сюжеті ТСН.

На День закоханих 38-річному чоловіку надійшло повідомлення, що його номер брав участь у розіграші і виграв. Приз – пляшка рому і шоколад. Через кілька днів після вживання йому стало зле. Кілька тижнів у лікарні і медики констатують смерть.

"Кримінальна поліція Київщини затримала жінку, яка відправляла потерпілим смертельні посилки", – розповідає очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Саме 14 лютого на День святого Валентина постраждалий отримав повідомлення про приз у месенджер від невідомого номера. За кілька днів він дійсно отримав пляшку рому та три шоколадки. Після того, як він скуштував алкоголь йому стало зле. Згодом він помер у лікарні.

Наразі жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що талій внесено до першого класу токсичності. Він не має смаку і запаху. Отруєння талієм — одне з найскладніших для діагностики. Характерний симптом отруєння сполуками талію – часткове випадання волосся, у значній дозі – тотальна алопеція. В разі високої дози алопеція не характерна, оскільки людина гине.

Нагадаємо, що рік тому в Києві за короткий час госпіталізували чотирьох людей, в організмах яких виявили отруту. Хто труїв людей, дотепер не знають.

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