Палив суху траву: на Буковині живцем згорів чоловік

На Буковині живцем згорів чоловік під час спалення сухої трави. Смертельний випадок трапився в селі Великий Кучурів Чернівецького району.

Про це повідомили у ДСНС.

Чоловік спалював сухостій на своїй присадибній ділянці. Поривами вітру полум’я перекинулося на більшу площу та на одяг чоловіка.

"Тіло чоловіка уже без ознак життя виявили родичі. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались", – повідомили в ДСНС.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час пожежі в будинку живцем згорів чоловік.

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