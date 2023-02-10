По всій території Україні повторно оголошена повітряна тривога

У п'ятницю, 10 лютого, по всій території України вдруге оголосили повітряну тривогу.

Небезпека пов'язана з активністю тактичної авіації РФ над Білоруссю.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн".

Йдеться про літаки МіГ-31К, що є потенційними носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", які українські засоби ППО не можуть перехопити.

Своєю чергою, моніторингові ресурси України попереджають про активність ворожої авіації ще й над Азовським морем. Внаслідок цього, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про загрозу ракетної атаки на область.